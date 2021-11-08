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مجددًا.. الغندور يُشيد بأداء في لقاء الخماسية

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مجددًا.. الغندور يُشيد بأداء الزمالك في لقاء الخماسية مجددًا.. الغندور يُشيد بأداء في لقاء الخماسية

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أشاد خالد الغندور، نجم السابق ومقدم البرامج، بالمستوى الفني الذي شهدته مباراة القمة بين الفارس الأبيض والأهلي وخاصة قدرة الأول على العودة من بعيد وتسجيل 3 أهداف.

وقال الغندور في تصريحات إذاعية: «نتيجة مباراة القمة الأخيرة بين الزمالك والأهلى لم يتوقعها أحد في العالم، مباراة كانت ممتعة كروياً وفيها فنيات عالية للكورة».

وأضاف خالد الغندور: «مش سهلة أن فريق مغلوب خمسة يقدر يسجل ثلاثة أهداف وفى الأهلى متصدر الدورى وبطل أفريقيا، الزمالك سيطر في آخر ربع ساعة وسجل هدفين، وهذا يحسب للجيل الحالى، ومش كارثة أن فريق يخسر خمسة، الأهلى خسر من صن دوانز بنفس النتيجة».

وتابع قائد الزمالك السابق، «ديانج لاعب كبير فعلا، وأخطاء حمزة المثلوثى كانت واضحة جداً، والتحكيم كان رائع في القمة ولازم نشيد بيه».

يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز في لقاء القمة 123 على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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