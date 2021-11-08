أخبار عاجلة

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

ماهر همام يكشف أسباب فوز الأهلي بالقمة

Print
ماهر همام يكشف أسباب فوز الأهلي بالقمة ماهر همام يكشف أسباب فوز الأهلي بالقمة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف ماهر همام، نجم الأهلى السابق، أسباب فوز المارد الأحمر على بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضى، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطوله الدورى الممتاز .

وقال همام في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «مجلس الإدارة وفر كل شيء لموسيمانى بتخطيط مع محمود الخطيب رئيس النادى، في بداية الموسم عقدوا جلسة مع المدير الفنى لمعرفه طلباته».

وأضاف: «صفقات الأهلى التي قام بعقدها جيدة في الدفاع والهجوم وهذا الأمر أحدث فارقًا مع الفريق هذا الموسم، وهذا الأمر أيضا جعل هناك توليفة بين اللاعبين أصحاب الخبرات والجدد».

وعن مباراة القمة، أوضح: «كان هناك تحد للاعبى الأهلى في هذه المباراة لإثبات بأنه الأحق للفوز ببطولة الدورى في الموسم الماضى ولا أحد يستطيع أن يتنبأ من يفوز ببطوله الدورى هذا الموسم».

وأكمل: «خبرات الأهلى حسمت لقاء القمة، وموسيمانى قبل المباراة ذاكر فريق الزمالك بشكل جيد وطريقة لعبه أفادته بشكل كبير في اللقاء إلى جانب التنظيم الدفاعى الذي منح أفضلية للمارد الأحمر».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا

مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا

الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك

الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك

«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك

«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك

أمين صندوق الزمالك: «مفيش فلوس للتجديد للاعبين.. والحل المناسب إجراء الانتخابات غدًا»

أمين صندوق الزمالك: «مفيش فلوس للتجديد للاعبين.. والحل المناسب إجراء الانتخابات غدًا»