ماهر همام يكشف أسباب فوز الأهلي بالقمة

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كشف ماهر همام، نجم الأهلى السابق، أسباب فوز المارد الأحمر على الزمالك بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضى، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطوله الدورى الممتاز .

وقال همام في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «مجلس الإدارة وفر كل شيء لموسيمانى بتخطيط مع محمود الخطيب رئيس النادى، في بداية الموسم عقدوا جلسة مع المدير الفنى لمعرفه طلباته».

وأضاف: «صفقات الأهلى التي قام بعقدها جيدة في الدفاع والهجوم وهذا الأمر أحدث فارقًا مع الفريق هذا الموسم، وهذا الأمر أيضا جعل هناك توليفة بين اللاعبين أصحاب الخبرات والجدد».

وعن مباراة القمة، أوضح: «كان هناك تحد للاعبى الأهلى في هذه المباراة لإثبات بأنه الأحق للفوز ببطولة الدورى في الموسم الماضى ولا أحد يستطيع أن يتنبأ من يفوز ببطوله الدورى هذا الموسم».

وأكمل: «خبرات الأهلى حسمت لقاء القمة، وموسيمانى قبل المباراة ذاكر فريق الزمالك بشكل جيد وطريقة لعبه أفادته بشكل كبير في اللقاء إلى جانب التنظيم الدفاعى الذي منح أفضلية للمارد الأحمر».