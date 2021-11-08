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محمد عادل يكشف لماذا لم يطرد زيزو وطارق حامد في مباراة القمة؟

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محمد عادل يكشف لماذا لم يطرد زيزو وطارق حامد في مباراة القمة؟ محمد عادل يكشف لماذا لم يطرد زيزو وطارق حامد في مباراة القمة؟

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تحدث الحكم الدولي محمد عادل عن كواليس إدارته لمباراة القمة التي جمعت بين الأهلي والزمالك مساء الجمعة وانتهت بفوز تاريخي للمارد الأحمر.

ونجح الأهلي في الفوز على بنتيجة 5/3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيطرت حالة من الغضب على عدد كبير من جماهير النادي الأهلي عقب نهاية المباراة بسبب عدم إشهار محمد عادل البطاقة الحمراء للاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، وكذلك لطارق حامد بعد اعتراضه الشديد على الحكم بعدما أشهر في وجهه بطاقة صفراء.

وقال محمد عادل في تصريحات إذاعية: راضٍ عن أدائي في مباراة القمة وسعيد بكل قراراتى فى المباراة، الكمال لله وحده لكن 3 ركلات جزاء فى مباراة قمة أمر كبير والأهم أن الثلاث ركلات صحيحة.

وأوضح محمد عادل : لم أشهر البطاقة الحمراء في وجه أحمد سيد زيزو لأن تصرفه فيه درجة من درجات التهور ولكنه لم يستخدم أي سلاح آخر أو يتعمد إيذاء الخصم.

وأضاف حكم القمة : أما بالنسبة لطارق حامد فاللعبة التي تم إنذاره فيها لا تستحق أكثر من بطاقة صفراء ، أما عمر السعيد فقد ضرب بدر بانون بساعده في وجهه بشكل غير متعمد ولذا تم منحه بطاقة صفراء.

واختتم: قمت بإعادة ركلة جزاء الأهلى الثانية بسبب تقدم محمد أبو جبل عن خط المرمى.

المصرى اليوم

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