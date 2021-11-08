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رجال سلة الأهلي يواجهون الاتصالات في إياب ربع نهائي دوري المرتبط

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رجال سلة الأهلي يواجهون الاتصالات في إياب ربع نهائي دوري المرتبط رجال سلة الأهلي يواجهون الاتصالات في إياب ربع نهائي دوري المرتبط

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يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين، عندما يواجه نظيره فريق المصرية للاتصالات في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري المرتبط للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسبقها مباراة فريق 18 سنة للمرتبط مع نظيره الاتصالات في الرابعة عصرًا.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» للدور ربع النهائي بعد تخطي عقبة فريق القناة في دور الستة عشر، وبعد أن قدم مباريات قوية للغاية في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.

ثم بدأ الفريق الأول الدورة المجمعة الثانية بالفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وسبورتنج بنتيجة 85-71، ثم تغلب على القناة في دور الـ16 بنتيجة 79-61 ذهابًا، ثم الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 71-59.

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