جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 710 أقراص ترامادول

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تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من أثينا اشتبه احمد عبدالعليم مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصرى الجنسية قادم من اليونان.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبدالعليم فأفاد بوجود عدد من أشرطة الدواء.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد سيد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد عمر رئيس القسم لتفتيش حقائبه فتبين وجود ٧١ شريط بااجمالى ٧١٠ قرص ترامادول ١٠٠ مليجرام مخبأة بقاع سحرى أسفل حقيبته.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 179 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .