أخبار عاجلة

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 710 أقراص ترامادول

Print
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 710 أقراص ترامادول جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 710 أقراص ترامادول

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط للطيران القادمة من أثينا اشتبه احمد عبدالعليم مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصرى الجنسية قادم من اليونان.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبدالعليم فأفاد بوجود عدد من أشرطة الدواء.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد سيد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد عمر رئيس القسم لتفتيش حقائبه فتبين وجود ٧١ شريط بااجمالى ٧١٠ قرص ترامادول ١٠٠ مليجرام مخبأة بقاع سحرى أسفل حقيبته.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 179 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر

طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية

طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة