جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طائرة «درون» مفككة

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف وليد احمد صبري رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر راكب مصري اثناء محاولته الخروج مسرعا من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق عنها سداد رسوم وضرائب جمركية فأجاب بالنفى.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY لم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف.

ولاحظ أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 عدم انتظام حركة الراكب وارتباكه فعرض الأمر على أسامة محمد دياب مدير الجمرك فقام بتكليف كل من أحمد محمد عبدالواحد ومصطفى حسن عبدالعزيز مأمورى الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا في وجود «البسيوني» مدير الحركة، فتم ضبط 38 تليفون محمول ماركة iPhone وطائرة تصوير «درون» مفككة محظور دخولها قام الراكب بلصق جزء منهم على صدره وظهره ولف عليهم حزام طبي ضاغط وجزء آخر قام بلصقه على فخذيه أسفل الملابس التي يرتديها.

قرر أسامة دياب مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 142 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.