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موسيماني يطلب تقرير طبي عن المصابين

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موسيماني يطلب تقرير طبي عن المصابين موسيماني يطلب تقرير طبي عن المصابين

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طلب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي، من الجهاز الطبي برئاسة أحمد عبلة، تجهيز تقرير طبي عن حالة اللاعبين المصابين في الفريق، على رأسهم محمود متولي وصلاح محسن ووليد سليمان.

يرغب المدير الفني في متابعة حالة جميع المصابين وبرامجهم التأهيلية؛ للوقوف على الحالة الطبية ومعرفة مدى جاهزيتهم لتحديد موعد مشاركتهم للتدريبات الجماعية.

يذكر أن الجهاز الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 ايام، عقب مباراة القمة، حيث من المقرر أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل، للاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها 19 نوفمبر الجاري، على السلام، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز. الاهلي

المصرى اليوم

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