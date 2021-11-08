حسني عبد ربه يكشف عن الثنائي الأقرب لتدريب الإسماعيلي

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كشف حسني عبد ربه نجم النادي الإسماعيلي السابق، عن المدربين المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالاسماعيلي خلفًا لطلعت يوسف.

وقال حسني عبدربه، في تصريحات إذاعية: "مجلس الادارة برئاسة يحيى الكومي، قرر تعيين مدير فني اجنبي، يقود الفريق في الفترة المقبلة خلفًا لطلعت يوسف".

وأضاف :" الثنائي الأجنبي المرشح لقيادة الإسماعيلي، هو البرتغالي جورفان فييرا، مدرب الفريق السابق، بالاضافة إلى مدرب أرجنتيني سبق له تولي تدريب الهلال السعودي".

واشار :"تلقيت اتصالا من خالد زين، نائب رئيس النادي الإسماعيلي، حيث عرض علي العمل في اللجنة الفنية بالنادي"، مضيفًا :"رحبت بالعمل داخل الإسماعيلي فهو بيتي ولكنني وضعت شرطًا بأنني لن أقبل العمل إذا كان تواجدي لتهدئة الجماهير".

وأوضح : "هناك أسماء أخرى مرشحة للعمل في هذه اللجنة مثل حمادة المصري وأشرف خضر ولا نزال ننتظر التشكيل النهائي للجنة الفنية وصلاحياتها".