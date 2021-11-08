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ديانج ينتظر وصول عرض أوروبي فى يناير

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ديانج ينتظر وصول عرض أوروبي فى يناير ديانج ينتظر وصول عرض أوروبي فى يناير

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ينتظر المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وصول عرض من أحد الأندية الكبرى في أوروبا، تمهيدًا للرحيل عن القلعة الحمراء، في يناير المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب طلب من مسؤولي الأهلي الموافقة على رحيله في يناير، حال وصول عرض مغر له من أحد الأندية الأوروبية.

يذكر أن ديانج كان قد سجل هدفين في فوز الأهلى بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة القمة أمام ، والتى أقيمت يوم الجمعة الماضي، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وحصل ديانج على جائزة أفضل لاعب في الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز من رابطة المحترفين.

المصرى اليوم

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