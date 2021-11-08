قرار هام من الخطيب بشأن «أفشة وأكرم والشحات»

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قرر مسؤولي النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تعديل عقد عدد من نجوم الفريق في الفترة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن اللاعبين الذي يرغب المارد الأحمر في تعديل عقودهم على رأسهم محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأكرم توفيق، وترضيتهم ماليًا تقديرًا للمستوى الذي يقدمونه مع الفريق، خاصة بعدما تم رفض العروض التي قدمت لهم من بعض الأندية الخليجية في الفترة الماضية.

وكان الأهلى قد فاز بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة القمة أمام الزمالك، والتى أقيمت يوم الجمعة الماضي، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.