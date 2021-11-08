جلسة هامة بين موسيماني والخطيب

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يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمود الخطيب، رئيس النادي ولجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، عقب عودته من جنوب أفريقيا، حيث سافر إلى هناك عقب مباراة القمة من أجل قضاء إجازة عدة أيام.

وسوف يجتمع موسيماني مع لجنة التخطيط، لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق على رأسها ملف العروض التي وصلت لعدد من لاعبي الفريق في الفترة الماضية، من أندية الدوري الممتاز، للانتقال لها في يناير المقبل.

وسيحدد المدير الفني خلال تلك الجلسة، اللاعبين الذين ستتم الموافقة على رحيلهم خلال الميركاتو الشتوي المقبل، على رأسهم محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، محمود وحيد.