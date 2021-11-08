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ميار شريف تتقدم للمركز الـ61 فى التصنيف العالمي لسيدات التنس

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ميار شريف تتقدم للمركز الـ61 فى التصنيف العالمي لسيدات التنس ميار شريف تتقدم للمركز الـ61 فى التصنيف العالمي لسيدات التنس

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تقدمت البطلة المصرية ميار شريف في التصنيف العالمي الجديد لسيدات التنس للمركز الـ61 بعد نجاحها في التأهل إلى الدور الثانى من بطولة بوينس أيرس المفتوحة للتنس والمقامة في الارجنتين إحدى بطولات WTA بعد فوزها في مباراة مارثونية على الإسبانية اندريا لازارو 2-1 ( 6-4، 3-6 , 7-6 ).

ويعد التصنيف 61 هو أفضل مركز تصل إليه البطلة المصرية، والتي تعد أول لاعبة مصرية تصل إلى هذا المركز عالمياً.

وكانت ميار شريف قد ودعت منافسات دور الـ 64 ببطولة إنديان ويلز (WTA1000) للسيدات، بعد خسارتها الكبيرة أمام البرازيلية بياتريز مايا حداد المصنفة 116 على العالم، بمجموعتين مقابل لا شيء جاءت نتيجتهما كالتالى: 6/3، 6/0.

المصرى اليوم

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