النحاس يذاكر القمة قبل مواجهة الأهلي

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يدرس عماد النحاس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، مباراة القمة 123، والتى أقيمت بين الأهلي والزمالك، في منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز.

ويرغب النحاس في تحديد نقاط القوة والضعف في النادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة بين ذئاب الجبل والمارد الأحمر المقرر لها يوم 19 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وعاد فريق المقاولون العرب لاستئناف تدريباته استعداداً للنادي الأهلي، في اللقاء الذي يقام الجمعة 19 نوفمبر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، والذي يستضيفه استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري.