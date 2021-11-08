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يبدأ الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها 19 نوفمبر الجارى باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان لاعبو الدراويش قد حصلوا على راحة سلبية لمدة 3 أيام من خوض التدريبات، وذلك في أعقاب مواجهة البنك الأهلى بالجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

واتفق الجهاز الإدارى للنادى الاسماعيلى مع نظرائهم في طلائع الجيش على خوض مباراة ودية تجمع الفريقين في الرابعة عصر الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية، حيث يقيم الطلائع معسكراً مغلقاً هناك استعداداً لمواجهة غزل المحلة في 19 نوفمبر الجارى على استاد جهاز الرياضة بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري.