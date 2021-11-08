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بلماضي: بونجاح يقترب من برشلونة بطلب من تشافي

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بلماضي: بونجاح يقترب من برشلونة بطلب من تشافي بلماضي: بونجاح يقترب من برشلونة بطلب من تشافي

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تحدث جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن العديد من الأمور الخارجية يأتي في مقدمتها امكانية رحيل بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري إلى برشلونة.

وأكد بلماضي أن بونجاح يقد يصبح مهاجمًا في صفوف برشلونة خلال وقت قريب وذلك بفضل المستويات الرائعة التي يقدمها.

وأضاف: «بغداد بونجاح لاعب كبير، ومن بين اللاعبين القلائل الذين استطاعوا كتابة التاريخ في الدوري القطري، وهذا الأمر ليس سهلا».

وتابع: «البعض يستهين بالدوري القطري، ويعتبره ضعيفا، وهذا الأمر خاطئ، فنحن نتحدث عن بطولة استقطبت الكثير من النجوم العالميين، وأسماء لامعة في كرة القدم، على غرار خاميس ونزونزي والبقية».

وفي رده على سؤال حول رأيه في انتقال تشافي، مدرب نادي السد، إلى تدريب كتيبة النادي الكتالوني، قال: «لا أعلم»، قبل أن يضيف مبتسما «المهم أن بونجاح قد يلعب في برشلونة».

ويعد بغداد بونجاح من أبرز المهاجمين خارج قارة أوروبا ويقدم مستويات رائعة رفقة منتخب الجزائر ونادي السد القطري.

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