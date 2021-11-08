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«ربنا عوضني».. حكم القمة تعليقاً على تركه الشرطة من أجل التحكيم

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«ربنا عوضني».. حكم القمة تعليقاً على تركه الشرطة من أجل التحكيم «ربنا عوضني».. حكم القمة تعليقاً على تركه الشرطة من أجل التحكيم

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أعرب الحكم الدولي المصري محمد عادل عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه في تحكيم مباراة القمة الأخيرة التي جمعت بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ونجح الأهلي في الفوز على نظيره بنتيجة 5/3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة 5 نوفمبر ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي تصريحات إذاعية صباح اليوم الاثنين كشف محمد عادل عن أن إدارة مباراة القمة بمثابة تعويض من الله له بعدما ترك عمله في الشرطة من أجل التحكيم.

وقال محمد عادل: «تركت عملي كضابط شرطة في الخامس من نوفمبر عام 2018، وفي الخامس من نوفمبر عام 2021 ربنا عوضني وأدرت قمة الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي».

وتابع الحكم الدولي الذي تألق في القمة: «بعد أن جرى اختياري لإدارة مباراة الإسماعيلي والأهلي في الجولة الأولى للدوري، أحسست أنه لن يكون لي نصيب في إدارة مباراة القمة، لكن كانت المفاجأة إدارتها، واعتبر هذا الأمر تعويض من الله سبحانه وتعالى بعد أن تركت عملي بالشرطة».

وأضاف محمد عادل: «التحكيم المصري قدم صورة مشرفة في مباراة القمة، وخرجت بمستوى مميز، ولم يثار فيها جدل، رغم أنها شهدت احتساب 3 ركلات جزاء، وتسجيل 8 أهداف».

المصرى اليوم

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