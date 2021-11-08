ايمن يونس: كل الدعم لـ كيروش والأهم التأهل لكأس العالم

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال أيمن يونس نجم الزمالك السابق، إن هناك تحفظات كثيرة في قائمة المنتخب المصري، ولكن هذه اختيارات جهاز فني المسؤول عن اختياراته.

وأضاف يونس، في تصريحات تليفزيونية، أن استبعاد أحمد زيزو وطارق حامد، أمر غير منطقي، خاصة وانهم من العناصر الاساسية في قائمة المنتخب المصري.

وتابع نجم الزمالك السابق، نرغب ان ننفي انه قام باستبعاد ثنائي الزمالك بسبب استبعاده لثنائي الاهلي المعسكر الماضي، غير صحيح ولابد ان يكون الاستبعاد فني فقط.

وأشار يونس، إلى ان الجميع خلف كيروش في الفترة المقبلة، ومن المهم التأهل لكأس العالم