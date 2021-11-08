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بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإثنين، سبل التعاون مع البنك الدولى.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع ميرزا حسن، عميد المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، والسفيرراجى الأتربى، المديرالتنفيذي بالبنك الدولي لمصر والدول العربية؛ بحضورالدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والدكتورة شريفة شريف، المديرالتنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورجميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

وقالت الوزارة في بيان، إن الوزيرة استعرضت خلال الإجتماع عدد من ملفات عمل الوزارة والمشروعات التي تعمل عليها حاليًا، وعلى رأسها الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج القومى.

كما استعرضت ملامح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» باعتبارها أكبرالمبادرات التنموية في العالم من حيث نطاقها واستهدافها لتحسين جودة أكثرمن 50 مليون مواطن بميزانية تبلغ 800 مليارجنيه، في 3 سنوات، وتحقق كل أهداف التنمية المستدامة الأممية.

أشارت هالة السعيد إلى مشروع تنمية الأسرة الذي يستهدف تحسين الخصائص السكانية للمجتمع المصرى. واستعرضت أنشطة صندوق نصرالسيادي باعتباره ذراع للدولة المصرية في بناء شراكات مع القطاع الخاص، وتحسين استغلال الأصول غيرالمستغلة من خلال عدد من الصناديق الفرعية للتعليم والصحة والبنية التحتية.

وتطرق الاجتماع لقضايا التعافي مابعد جائحة كورونا، واهتمام مصربالاقتصاد الأخضر وإصدار أول سندات خضراء لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، واستهداف الحكومة لرفع نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 30% من ميزانية العام المالي الجاري، وإصدارمعاييرالاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة.

وأشاد ميرزا حسن، بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع جائحة كورونا، وقدرة الاقتصاد المصرى على التعافي في ظل الظروف الاقتصادية الدولية، مؤكدًا اهتمام البنك بتعميق التعاون مع مصر ومساندتها بكل البرامج التي يقدمها لتحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي.