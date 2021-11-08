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أكد حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، إن المجلس السابق للنادي برئاسة مرتضى منصور لن يعود خلال الفترة المقبلة لإدارة النادي.

وقال حسين السيد، في تصريحات تليفزيونية: «اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك حاليا سترحل يوم 23 نوفمبر، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات بعد ذلك».

وتابع: «المدير التنفيذي للنادي سيكون المسؤول عن إدارة النادي بعد رحيل اللجنة المؤقتة».

وأشار إلى أن تراجع مستوى أشرف بن شرقي، في الفترة الأخيرة بسبب أن ذهنه مشغول، بملف تجديد عقده مع نادي، مضيفًا أن أشرف بن شرقي، لاعب مميز للغاية وانضمامه لمنتخب المغرب في المعسكر الجاري دليل على ذلك.