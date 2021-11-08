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كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي، لضم إبراهيم عادل، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماوي.

وقال هاني سعيد، في تصريحات تليفزيونية: «لم يتحدث معنا أي من مسؤولي النادي الاهلي بشأن ضم إبراهيم عادل، في الميركاتو الصيفي الماضي»، مؤكدًا :«لم تأت عروض رسمية للاعب من النادي الأحمر في الفترة الماضية».

وتابع :«إبراهيم عادل، مستمر مع بيراميدز، ولا توجد أي نية لبيعه لأي نادٍ مصري، فهو في نهاية هذا الموسم، سيكون من أهم لاعبي مصر»

وأوضح :«كانت ستحدث صفقة تبادلية مع النادي الأهلي في الصيف قبل الماضي بانتقال محمد فاروق، للنادي الأحمر مقابل تعاقدنا مع أحمد الشيخ، ولكن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة».

وأضاف :«لا توجد أي حساسية مع الأهلي بشأن مسألة التعاقدات، الأمور متعلق بالمصلحة بين الناديين»، مشيرًا :«طلبنا ناصر ماهر، من الاهلي، ولكن الصفقة توقفت بسبب الأمور المالية».