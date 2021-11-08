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عيد عبدالملك لوزير الرياضة: «ارحم نادي واعمل انتخابات»

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عيد عبدالملك لوزير الرياضة: «ارحم نادي الزمالك واعمل انتخابات» عيد عبدالملك لوزير الرياضة: «ارحم نادي واعمل انتخابات»

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فتح احمد عيد عبدالملك لاعب السابق وعضو فريق التحليل بقناة النادي الرسمية النار على وزارة الرياضة برئاسة اشرف صبحي بسبب عدم الاستقرار الاداري داخل نادي الزمالك وغموض موقف الانتخابات

ووجه لاعب الزمالك رساله لوزير الرياضة قائلا:«كل الاندية عارفين مواعيد انتخاباتهم إلا نادي الزمالك لجنة ورا لجنة وحتي المخالفات إلى كانو بيقولوا عليها مش موجودة واتحكم برجوع المجلس هيتنفذ امتي مش عارفين»

وقال عبدالملك: «ياريت سيادة وزير الرياضة يطلع ويفهمنا ليه نادي الزمالك بس إلى مبيحصلش فيه الطبيعي وده من حقنا نعرفه احنا من حقنا نستقر زي باقي الاندية وده الطبيعي احنا عاوزين انتخابات علشان يبقي في استقرار كل العالم شغال كدة علشان نعرف نحاسب المجلس إلى موجود، ونادي الزمالك كبير وليه جماهير عريضة وعظيمة وبقالنا ٢٠ سنة في نفس الاوضاع مفيش نادي في العالم يستحمل كم المشاكل دي ومن حقنا الاستقرار ثم الاستقرار ثم الاستقرار ومش هيجي غير بمجلس منتخب يشتغل ويتحاسب مفيش لجنة مهما كانت هتشتغل زي مجلس منتخب ويا ريت حد يقولنا نادي غير نادي الزمالك محصلش فيه انتخابات.. ارحمو نادي الزمالك !!»

المصرى اليوم

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