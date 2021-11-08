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لأول مرة منذ 15 شهرًا.. لا وفيات بكورونا في اليابان

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لأول مرة منذ 15 شهرًا.. لا وفيات بكورونا في اليابان لأول مرة منذ 15 شهرًا.. لا وفيات بكورونا في اليابان
بلغت الإصابات اليومية ذروتها خلال موجة أغسطس الماضي

لأول مرة منذ 15 شهرًا.. لا وفيات بكورونا في اليابان

أفادت وسائل إعلام محلية بأن اليابان لم تسجل، أمس الأحد، أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19؛ وذلك للمرة الأولى منذ نحو عام ونصف العام.

فقبل يوم الأحد، لم يمر يوم في اليابان دون تسجيل أي وفاة بكوفيد-19، منذ الثاني من أغسطس 2020؛ وفقًا لإحصاء من هيئة الإذاعة اليابانية.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة اليابانية تسجيل 3 حالات وفاة يوم السبت؛ بحسب ما ذكرته "رويترز".

وانخفضت حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 بشكل كبير في اليابان، مع زيادة نشاط التطعيمات والتلقيح ليشمل أكثر من 70% من السكان.

وبلغت الإصابات اليومية الجديدة ذروتها عند أكثر من 25 ألفًا خلال موجة في أغسطس الماضي؛ غذتها السلالة المتحورة "دلتا" شديدة العدوى.

وسجلت اليابان أكثر من 18 ألف حالة وفاة بالمرض منذ بدء جائحة كوفيد-19.

ولمواجهة زيادة محتملة هذا الشتاء، تعتزم بدء إعطاء جرعات معززة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 الشهر المقبل، وتعمل على توفير علاجات في صورة أقراص للحالات الخفيفة؛ سعيًا لتقليل حاجة المصابين لدخول المستشفيات.

يشار إلى أن إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم تقترب من 250 مليون حالة أمس الأحد، في الوقت الذي تَراجع فيه ارتفاع الإصابات بسلالة دلتا، واستئناف المزيد من التجارة والسياحة الطبيعية؛ على الرغم من أن بعض الدول في أوروبا الشرقية تشهد تفشيًا قياسيًّا للمرض.

وأشار تحليل لـ"رويترز" إلى تراجع متوسط الإصابات اليومية 36% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأظهر التحليل أنه على الرغم من تباطؤ الانتشار؛ ما زال يصيب 50 مليون نسمة كل 90 يومًا بسبب سلالة دلتا شديدة العدوى. واستغرق الأمر ما يقرب من عام لتسجيل أول 50 مليون إصابة بكوفيد-19.

وما زالت الإصابات في ارتفاع في 55 دولة من أصل 240 دولة مع وصولها أو اقترابها في وأوكرانيا واليونان من مستويات قياسية للإصابات المسجلة منذ بدء الجائحة قبل عامين؛ وذلك طبقًا لتحليل لـ"رويترز".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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