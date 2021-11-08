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اعترافات صاحب مطعم شهير في القاهرة.. قدم نصف طن لحوم فاسدة للجمهور

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اعترافات صاحب مطعم شهير في القاهرة.. قدم نصف طن لحوم فاسدة للجمهور اعترافات صاحب مطعم شهير في القاهرة.. قدم نصف طن لحوم فاسدة للجمهور

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قررت جهات التحقيق حبس صاحب مطعم شهير في القاهرة بعد أن ضبط بحوزته نصف طن لحوم للجمهور منتهية الصلاحية وغير صالحة للأستخدام الأدمي، وطالبت الأجهزة الأمنية أستكمال التحريات في الواقعة.

كانت مباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من القبض على صاحب مطعم شهير بتهمة حيازة لحوم منتهة الصلاحية، وذلك بعد أن وردت معلومات إلى الإجهزة الأمنية أكدتها التحريات وتم التأكد من صحتها، والقبض على صاحب المطعم.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 277 كيلو جرام من عبارة عن دواجن «بورجر» وقطع من الحوم، كما عثر عن 1007 حمامات فاسدة ومنتهية الصالحة ولا تصلح للاستخدام الآدمي، وذلك تمهيدا لطهيها وتقديمها وجبات للجمهور.

القبض علي صاحب مطعم شهير

اعترف صاحب المطعم بعد مواجهته بالتحريات بحيازتهما المضبوطات بقصد طهيها وتقديمها للجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة.

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المضبوطات إلى معمل وزارة الصحة؛ للتأكد من طبيعتها.

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المصرى اليوم

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