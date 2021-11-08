«التوعية بالميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي».. ندوة بكلية العلوم جامعة حلوان

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تحت عنوان «الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعى» نظمت كلية العلوم جامعة حلوان ندوة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور عماد أبوالدهب عميد كلية العلوم بالجامعة، حاضرت فيها د. رانيا الليثى مدرس الكيمياء الحيوية ومدرب معتمد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

و في بداية اللقاء رحب الدكتور عماد أبوالدهب عميد الكلية بالحضور ونوه سيادته لرؤية واهتمام الدولة بالالتزام بالأخلاقيات ومكافحة الفساد، مع ضرورة حث طلبة الكلية على الالتزام بسلوك وسمات الطالب الجامعى المثالى للحفاظ على القواعد والأصول المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على شرف المهنة والهوية المصرية.

و تضمنت المحاضرة محاور عدة منها التعريف بمفهوم الميثاق الأخلاقي، أهدافه، ألياته، صفات الطالب الجامعى المثالى والواجبات والأخلاقيات التي يجب ان يلتزم بها الطالب الجامعى، حيث يواجه طالب الجامعة اليوم تحديات تؤثر في فكره ومشاعره وسلوكه ،لذا يجب تحصينه بالأخلاقيات التي يجب التحلي بها وتوعيته بالواجبات التي يجب أن يلتزم بها والحقوق التي يتمتع بها في كافة تفاعلاته في الحياه الجامعية، والقوانين التي تنطبق عليه، لكي يستطيع أن يواجه هذه التحديات باقتدار.

حيث يعد الطالب عضوا مهما في أسرة الجامعة، وهو شريكا فعالا في صناعة سمعتها وهيبتها في المجتمع ؛لذا يجب نشر وتوعية الطلاب بسمات الطالب المثالى في الجامعة.