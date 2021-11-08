شركة كورية جنوبية تفوز بصفقة لإصلاح وصيانة طائرات التدريب للقوات الجوية العراقية

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أعلنت شركة كوريا لصناعات الفضاء «KAI» مصنعة الطائرات الوحيدة في كوريا الجنوبية، إنها تلقت صفقة إصلاح وصيانة بقيمة 360 مليون دولارا لطائرات التدريب في العراق.

وقالت الشركة في بيان إنها ستوفر في الاتفاقية التي مدتها ثلاث سنوات مع وزارة الدفاع العراقية خدمات الإصلاح والصيانة لطائرات التدريب المتطورة من طراز «T-50IQ» التي تديرها القوات الجوية العراقية بالإضافة إلى برامج تدريب الطيارين والمهندسين، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وفي عام 2013، صدرت شركة كوريا لصناعات الفضاء 24 طائرة تدريب «T-50IQ» إلى العراق. وكما صدرت الشركة ما مجموعه 156 طائرة تدريب أساسية من طرازي «KT-1» و«T-50» إلى سبع دول في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وأوضح البيان، أن الشركة تتطلع الآن إلى دخول أسواق مثل ماليزيا وكولومبيا والسنغال وأمريكا الشمالية ومنطقة أوقيانوسيا في استراتيجيتها لتنويع الصادرات.