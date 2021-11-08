تم اكتشافها مبكراً.. طبي ملكية ينبع يعالج مصاباً بجلطة في الأوعية الدموية

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باستخدام عقار منشط البلازمينوجين النسيجي لتحليل وتفتيت جلطات الدم

استقبل المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع حالة لمريض أصيب بجلطة في الأوعية الدموية، حيث تم اكتشافها مبكراً وعلاج المريض فوراً بعقار منشط البلازمينوجين النسيجي (TPA،Tissue Plasminogen Activator) أو ما يعرف باسم دواء ألتيبلاز (Alteplase)، الذي يشارك في عملية تحليل وتفتيت جلطات الدم التي يمكن أن تسد الشرايين.

وتشمل استخدامات العلاج عديداً من الفوائد الطبية، كالحد من حجم الضرر الذي يحصل في حالات احتشاء عضلة القلب الحاد وعلاج السكتة الدماغية الناجمة عن جلطة دموية أو انسداد الأوعية الدموية وعلاج الانسداد الرئوي Pulmonary embolism من خلالها تماثل المريض بعدها بالشفاء، والحمد لله.

وأكد استشاري طب الأعصاب ورئيس قسم الطب الباطني بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع الدكتور بندر العويبدي، ضرورة إعطاء هذا العقار في غضون ساعات معدودة من بدء الحدث وظهور الأعراض بعد التأكد من عدم وجود نزيف في الدماغ بوساطة فحص التصوير المقطعي المحوسب CT حيث يفكك هذا الإنزيم الجلطة التي تتشكل في الأوعية الدموية، ويؤدي لإعادة انسيابية مجرى الدم وتقليل الضرر الناتج عن هذه الجلطات.

جدير بالذكر أنه لوحظ أن عدداً من المصابين بالجلطات المختلفة يتأخرون في الحضور للمستشفى نتيجة عدم معرفة المقربين بأعراض الجلطات لاكتشافها مبكراً، إضافة إلى نقل المصابين لمستشفيات أخرى لا يتوافر لديها هذا العقار مما يقلص فرص الشفاء بشكل كبير مع تأخر الوقت.