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"هيهي".. أخطر متحور في تعلنه الصين

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"هيهي".. أخطر متحور في فيروس كورونا تعلنه الصين "هيهي".. أخطر متحور في تعلنه الصين
السلطات تخضع جميع سكان مدينة هيهي للفحوصات

أعلنت الصين ظهور متحور جديد لفيروس كورونا (كوفيد-19) يعرف بـ«متحور هيهي».

ووفقاً لما جاء في وكالة الأنباء الصينية، فإن متحور هيهي الصيني الجديد، تمّت تسميته نسبة لإحدى المدن الصينية التي ظهر بها بمقاطعة «خي لونج جيانج» بشرق شمال البلاد.

واعتبرت السلطات الصينية «هيهي»، بأنه أخطر متحور جديد يهدد الشعب الصيني في الشتاء؛ ما أدى إلى غلق مدينة هيهي الصينية بالكامل.

وتُخضع السلطات الصينية حالياً جميع سكان مدينة هيهي للفحوصات الخاصة بالعدوى، بعد رصد تلك السلالة الجديدة.

وأثار ظهور هذا المتحور عديداً من التساؤلات، خصوصاً بعد أيام قليلة من التحذيرات التي أصدرتها الصينية لمواطنيها بتخزين المواد الغذائية اللازمة لحالة طوارئ محتملة لم تحددها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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