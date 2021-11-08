جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين فى نهاية الجولة 11.. ليفربول يتراجع ووست هام يتقدم

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تستعرض المصري اليوم مع حضراتكم اليوم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي فى نهاية الجولة 11 وقائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز وست هام على ليفربول فى ختام تلك الجولة.

ويحب عشاق رياضة كرة القدم متابعة الدوري الإنجليزي الذى يعتبر ثاني دوري شعبية فى مصر، لمشاهدة مباريات نادي ليفربول خصوصًا والذى يلعب بين صفوفه النجم المصري كابتن محمد صلاح، والذى مازال يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي فى نهاية الجولة 11.

تراجع ترتيب نادي ليفربول إلي المركز الرابع فى ترتيب الدوري الإنجليزي، وحل محله فريق وست هام الذى تقدم من المركز الرابع إلي المركز الثاني، وذلك بعد فوزه على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

توقف نادي ليفربول عند 22 نقطة بعد مباراته التى خسرها أمام فريق وست هام، ليحقق نادي وست هام 23 نقطة متساويًا مع فريق مان سيتي فى المركز الثاني، وبظل نادي تشيلسي متربعًا على المركز الأول.

واستمر اللاعب المصري محمد صلاح متربعًا علي المركز الأول في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي فى نهاية الجولة 11 رغم خسارة فريقه وعدم تحقيقه أي أهداف فى مباراة ليفربول ووست هام متقدمًا بثلاثة أهداف علي أقرب منافسيه.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم في ختام الجولة 11

يتربع فريق تشيلسي في نهاية الجولة 11 على صدارة في ترتيب الدوري الإنجليزي محققًا 26 نقطة، ويحل بعده فريقا مان سيتي ووست هام في المركز الثاني برصيد 23 نقطة لكل منهما، ويأتي فريق ليفربول في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

ونستعرض لحضراتكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي فى نهاية الجولة 11 كما يلي:

نادي تشيلسي - 26 نقطة. فريق مان سيتي - 23 نقطة. نادي وست هام- 23 نقطة. نادي ليفربول - 22 نقطة. فريق أرسنال – 20 نقطة. نادي مان يونايتد - 17 نقطة. فريق برايتون- 17 نقطة. نادي ولفرهامبتون- 16 نقطة. نادي توتنهام- 16 نقطة. فريق كريستال بالاس- 15 نقطة. نادي ايفرتون- 15 نقطة. فريق ليستر سيتي- 15 نقطة. نادي ساوثهامبتون- 14 نقطة. فريق برينتفورد- 12 نقطة. نادي ليدز يونايتد 10 نقاط. فربق استون فيلا – 10 نقاط. نادي واتفورد- 10 نقاط. نادي بيرنلي- 8 نقاط. فريق نيوكاسل- 5 نقاط. نادي نوريتش- 5 نقاط.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي فى ختام الجولة 11

يظل محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ، محتلاً قمة قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدد 10 أهداف ومتفوقًا على أقرب منافسيه فى قائمة هدافي الدوري الإنجليزي والذى أحرز 7 أهداف فقط، ويكون الترتيب كما يلي:

محمد صلاح –نادي ليفربول – 10 أهداف. جيمي فاردي – نادي ليستر سيتي – 7 أهداف. ساديو ماني – نادي ليفربول – 6 أهداف. ميكائيل أنطونيو – نادي وست هام – 6 أهداف. رافينيا دياز – نادي ليدز – 5 أهداف . أسمايلا سار- نادي واتفورد – 4 أهداف. أوباميانج – نادي أرسنال- 4 أهداف. برونو ميجيل بروجيس فيرنانديز – نادي مان يونايتد – 4 أهداف. روبرتو فيرمينو – نادي ليفربول- 4 أهداف. رييس جيمس – نادي تشيلسي – 4 أهداف. سون هيونغ – نادي توتنهام – 4 أهداف. كالوم ويلسون – نادي نيوكاسل يونايتد- 4 أهداف. كريستيانو رونالدو – نادي مان يونايتد 4 أهداف. ماكسويل كوروني – نادي بيرنلي – 4 أهداف. ماسون جرينوود – لاعب مان يونايتد – 4 أهداف. نيال موباي – نادي برايتون – 4 أهداف.