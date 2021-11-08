«زي النهارده».. استقالة وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد 8 نوفمبر 2006

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كان دونالد رامسفيلد وزيراً للدفاع الأمريكى منذ 2001 حتى قدم استقالته«زي النهارده»فى8 نوفمبر2006، وكانت الاستقالةبسبب خلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن سياسته في العراق كان رامسفيلد الأكبر عمراً بين الذين تقلدوا هذا المنصب، كما كان الأصغر بين وزراء الدفاع الأمريكيين حينما تقلد هذا المنصب الأصغرفى عهد الرئيس الأمريكى جيرالد فورد،ورامسفيلد مولود بمدينة إيفانستون في ولاية إلينوى، وكان جده الأكبر قد هاجر من ألمانيا إلى أمريكا في القرن التاسع عشر، تخرج رامسفيلد في جامعة برينستون كطيار عام 1954 وتزوج في نفس عام تخرجه، ولديه 3 أبناء 4 أحفاد، وهو أحد كبار صقور «البنتاجون» والمستشار الرئيسى للرئيس بوش في تخطيط سياسة الدفاع،ومسؤول سياسة الدفاع بصفة عامة، وجميع السياسات ذات الصلة بوزارة الدفاع. خدم رامسفيلد كوزيردفاع في إدارة فورد من 1975إلى 1977 وقبل ذلك كان كبيرموظفى البيت الأبيض في إدارة الرئيس فورد،وسفيرالولايات المتحدةلدى حلف شمال الأطلسى (ناتو)وإبان إدارة نيكسون عمل مستشارا للرئيس ومديرالمكتب الفرص الاقتصادية،كما كان قد فاز بعضوية «الكونجرس» عن ولاية إلينوى من 1962 إلى 1968،وفى 1974 عمل كمبعوث خاص في إدارة ريجن للشرق الأوسط، ويترأس رامسفيلد عدداً كبيراًمن إدارةالشركات الخاصةفقد تولى إدارة شركة«جيليد ساينس» وهو أحدأعضاء مجلس إدارة شركة«تريبيون»ورئيس مجلس إدارة«سولمون سميث الدولية» بالإضافة إلى عدد من الشركات الأخرى،ويتزعم رامسفيلد المجموعة المسيطرةعلى البنتاجون الذين يريدون القرن الجديد قرناً أمريكياً خالصاًتكون فيه الإمبراطوريةالأمريكيةهى الآمروالناهى،دون الاكتراث لأقطاب العالم كالاتحاد الأوروبى والصين واليابان، وهؤلاء الصقور كانوا المخططين والدافعين والمنفذين للعدوان على العراق باعتبارهم يقودون حرباً صليبية جديدة،وكانت جانيس كاربينسكى الضابط في سجن أبوغريب قد ذكرت أنها رأت بعينيها مذكرة موقعة منه تجيزاستخدام وسائل الاستجواب القاسية ضدالمعتقلين العراقيين بسجن أبوغريب، كما أسس أكبر معتقل بالعالم وهو معتقل خليج جوانتانامو، الذي استخدمت فيه جميع أنواع أساليب التعذيب،وحرم جميع المعتقلين فيه من محاكمة عادلة،وهو الذي أسس سجن أبوغريب خلال الحرب العراقية الأمريكية، الذي استخدمت فيه جميع أنواع أساليب التعذيب أيضاً.