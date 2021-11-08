«زي النهارده».. وقوع معركة الجبل الأبيض 8 نوفمبر 1620

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مثلت حرب الثلاثين عامًا سلسلة من الصراعات الدامية التي مزقت أوروبا، وقد اشتركت فيها بالتتابع معظم القوى الأوروبية فيما عدا إنجلترا وروسيا،وفى الجزء الثانى من هذه الحرب امتدت المعارك لفرنسا وشمال إيطاليا وكتالونيا، وقد جاءت الشرارة الأولى من هذه الحرب كصراع دينى بين الكاثوليك والبروتستانت إلى أن أخذت طابع الصراع السياسى من أجل السيطرة على الدول الأخرى، بين فرنسا والنمسا، وكانت أولى حلقات هذه الحرب هي معركة الجبل الأبيض، التي اندلعت «زى النهارده» في 8 نوفمبر 1620، حينما خرج جيش مؤلف من البوهيميين والمرتزقة يبلغ قوامه عشرين ألف رجل،تحت قيادةكريستيان«أمير انهالت»ليواجه جيشين آخرين، أولهما هو جيش الإمبراطور الرومانى فرديناند الثانى، وكان هذا الجيش تحت قيادة تشارلز بنافينتوربوكو،فيما كان الجيش الثانى هوجيش الاتحاد الكاثوليكى بقيادة جوهان تزركليس دوق تيلى، ووقعت المعركة في تشيكيا بالقرب من براغ،وانتهت المعركةبهزيمةالبوهيميين لتنتهى بذلك الحقبة البوهيمية في حرب الثلاثين عامًا وفى موسوعة«تاريخ أوروبا- عصرالنهضة»الجزء الثانى يقول الدكتورمفيد الزيدى إن هذا الانتصارأدى بفرديناندالثانى إلى أن يعيد تنظيم مملكة بوهيميا ووضع حد للجمهوريات الأرستقراطية، وأصدر حكما بالإعدام على 27 عضوا بالولايات التشيكية والألمانية،وتم تنفيذ حكم الإعدام في 1621 أمام بلدية براغ، كما صدر مرسوم عام 1927، كما أجبر الكثير من النبلاء على المغادرة إلى المنفى وتشتيت العائلات البوهيمية القديمة وإعادة إرساء المذهب الكاثوليكى في بوهيميا وصدر في العام نفسه دستور جديد أوضح أن السيادة الملكية هي الأساس مع بعض الاستقلال لفئات معينة.