السوق المالية تسمح باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل مكة والمدينة

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قالت: القرار سيسهم في تعزيز مرتكزات رؤية 2030 التي تهدف إلى جعل السوق جاذبة للاستثمار

سمحت هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءاً أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأكدت الهيئة للمؤسسات المالية على ضرورة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عند إدارتها استثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة أو عند تصفية تلك الصناديق.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.

وتعول هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الإستراتيجية، وتأمل الهيئة أن تسهم الصناديق في تمويل عديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري والتمويلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الأنشطة الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل.