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قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» لقرية السيد البدوي في كفر الشيخ

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قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» لقرية السيد البدوي في كفر الشيخ قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» لقرية السيد البدوي في كفر الشيخ

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية بقرية السيد البدوي بمركز مطوبس لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، كيل وزارة الصحة بكفرالشيخ في بيان، أن القافلة ضمت 10 عيادات لـ8 تخصصات من تخصصات «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنسا والرمد والجراحة العامة، وذلك إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة».

وشهدت القافلة إقبال كبير من أهالى القرية. وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على ١٤٢٢ متردد وخضوع ٧٠ مريض للكشف المبكر عن الضغط والسكر. بالإضافه إلى عمل التحاليل الطبية لـ١٧٣ مريض وأشعة لـ٣٧ مريض وعمل تقارير طبية لـ٢٢ مرضى وتحويل ٤٤ مريض لأقرب مستشفى لإستكمال العلاج.

كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة. إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة المستجد حضرها ٩٨٧ زائر.

كما شملت القافله خدمات تسجيل وتلقي لقاح كورونا، حسب تعليمات وكيل الوزارة حيث تم التسجيل وتقديم اللقاح للمواطنين وذلك ضمن المبادرة الرئاسية معًا نطمئن. وقدمت سلام الشكر لرئاسة مجلس مدينة مطوبس ورئاسة المجلس المحلي للقرية وممثلي المجتمع المدني من أهل القرية لتعاونهم الكريم جميعًا في تذليل العقبات لإتمام إقامة القافلة الطبية على الوجه الأمثل.

كفرالشيخ
كفرالشيخ

المصرى اليوم

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