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رئيس حي المساعيد يتابع أعمال النظافة وحل شكاوى المواطنين

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رئيس حي المساعيد يتابع أعمال النظافة وحل شكاوى المواطنين رئيس حي المساعيد يتابع أعمال النظافة وحل شكاوى المواطنين

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قام أسامه إبراهيم، رئيس حي المساعيد بالعريش، يرافقه محمد سليم سلام، مدير مكتب الإعلام بديوان عام المحافظة، بمتابعة أعمال النظافة في الحي، وحل شكاوي المواطنين، وذلك بناء عي توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتعليمات العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش.

وأكد رئيس حي المساعيد، في بيان، على متابعة أعمال حملة النظافة وتجميع مقالب القمامة والمتناثرات بمنطقة الشاليهات خلف مسجد الخير والبركة على ساحل البحر.

أشار رئيس الحي إلى التنبيه على المقاولين القائمين بإعادة تأهيل وبناء عمارات المساعيد بضرورة المحافظة على المرافق بمحيط العمارات بما في ذلك كابلات التليفونات، حيت وردت شكوى للحى بقطع الخدمة بمحيط المربع السكني أمام مدرسة يحي جاويش، حيث تم إصلاح الكابل بالتنسيق مع سنترال المساعيد.

أضاف رئيس الحي، أنه وردت شكوي من المواطنين بطفح الصرف الصحي وسط شارع فرعي خلف قاعة مجلس المدينة، حيث تم التواصل مع مرفق الصرف الصحي، وإيفاد سيارة الصرف الصحي وسحب المياه من الشارع، وإزالة أسباب الشكوى.

وأضاف محمد سليم سلام، مدير مكتب الإعلام بديوان عام المحافظة، أن توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إلى رؤساء مجالس المدن والقري والأحياء بالعمل على راحة المواطنين وحل المشكلات بالتنسيق مع مديريات الخدمات المعنية.

وأشار مدير مكتب الإعلام، أنه يتم استقبال شكاوي المواطنين من خلال غرف العمليات في الديوان العام ومجالس المدن، بجانب الخطوط الساخنة لمديريات الخدمات، أو التوجه لرئاسة الحي محل الشكوى.

رئيس حي المساعيد يتابع أعمال النظافة وحل شكاوي المواطنين
رئيس حي المساعيد يتابع أعمال النظافة وحل شكاوي المواطنين
رئيس حي المساعيد يتابع أعمال النظافة وحل شكاوي المواطنين
رئيس حي المساعيد يتابع أعمال النظافة وحل شكاوي المواطنين
رئيس حي المساعيد يتابع أعمال النظافة وحل شكاوي المواطنين
رئيس حي المساعيد يتابع أعمال النظافة وحل شكاوي المواطنين
رئيس حي المساعيد يتابع أعمال النظافة وحل شكاوي المواطنين

المصرى اليوم

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