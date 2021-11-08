إعدام كمية من الأغذية والمشروبات الفاسدة في شمال سيناء

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اعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء إعدام كمية من الأغذية والمشروبات الفاسدة، التي تم ضبطها خلال حملة للتفتيش على المحلات والكافتيريات بمدينة نخل بوسط سيناء.

وبحسب بيان للمديرية، فانه بناًء على تعليمات الدكتور، طارق شوكه مدير مديرية الصحة بالمحافظة، والدكتور مصطفى أمين مدير الإدارة الصحية بنخلوتعليمات إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشأن المرور على المنشأت الغذائية للوقوف على مدى إستيفائها للإشتراطات الصحية، تم تنفيذ حملة للتفتيش على المحلات والكافتيريات بمدينة نخل بواسطة عبدالهادى عيسى جاب الله مراقب أول الأغذية بإدارة نخل الصحية وطه إبراهيم عبدالله مفتش الأغذية بالإدارة .

أضاف البيان أنه تم الاطمئنان على سلامة الأغذية المعروضة بالمحلات والكافتيريات، وتم سحب عدد ٨ عينات أغذية مختلفة وإرسالها للمعامل للفحص.