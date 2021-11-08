شمال سيناء تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، حالتي وفاة جديدتين نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهما العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 279 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية في مقابر مدينتي العريش وبئر البعد، بحضور عدد قليل من أفراد أسرتي الحالتين المتوفيتين.

من جانبه، قال محمد صلاح مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إن حالة الوفاة الأولي لرجل في الرابعة والستين من العمر من مدينة العريش وتوفي داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، والحالة الثانية لسيدة في السادسة والستين من العمر من مدينة بئر العبد، وتوفيت داخل قسم العزل في مستشفى بئر العبدالمركزي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.