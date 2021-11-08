أخبار عاجلة

إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
حمزة الجمل يكشف كواليس تعيينه مديرا فنيا للإسماعيلي لمدة 24 ساعة -
طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية -
انفجار عنيف يهز تل أبيب الإسرائيلية.. وصافرات الإنذار تدوي (فيديو) -
إبراهيم حسن: منتخب الجزائر أصبح «مرعبا» تحت قيادة بلماضي -
«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

Print
شمال سيناء تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا شمال سيناء تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، حالتي وفاة جديدتين نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهما العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 279 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية في مقابر مدينتي العريش وبئر البعد، بحضور عدد قليل من أفراد أسرتي الحالتين المتوفيتين.

من جانبه، قال محمد صلاح مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إن حالة الوفاة الأولي لرجل في الرابعة والستين من العمر من مدينة العريش وتوفي داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، والحالة الثانية لسيدة في السادسة والستين من العمر من مدينة ، وتوفيت داخل قسم العزل في مستشفى بئر العبدالمركزي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
15 طبيبًا يوقعون الكشف الطبي على المواطنين ببئر العبد مجانًا

15 طبيبًا يوقعون الكشف الطبي على المواطنين ببئر العبد مجانًا

ندوات صحية ببئر العبد تحذر الطلاب من عدم تناول أطعمة الباعة الجائلين

ندوات صحية ببئر العبد تحذر الطلاب من عدم تناول أطعمة الباعة الجائلين

توصيل الغاز الطبيعي لبئر العبد بعد الانتهاء من شبكات الصرف الصحي

توصيل الغاز الطبيعي لبئر العبد بعد الانتهاء من شبكات الصرف الصحي

وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد

وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد