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طقس معتدل الحرارة في شمال سيناء

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طقس معتدل الحرارة في شمال سيناء طقس معتدل الحرارة في شمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الأثنين، طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، ولطيف الحرارة أول الليل ومائل للبرودة في اخر الليل وفي الصباح الباكر، مع وجود شبورة مائية كثيفة على مختلف الطرق بالمحافظة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 12 وحتى 28 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 19 و28 درجة، ومدينة رفح ما بين 18 و28 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 12 و28 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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