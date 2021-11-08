«شبح المناخ» يخيم على العالم

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سخونة الأرض تهدد حياة الكائن الثلجى فى «القطب الشمالى».. والقحط يغتال الدواب فى القرن الإفريقى

قطع الجليد درع الأمان للحيوانات بالقارة

اشتق لونه البلورى الفضى المتلألئ من سحر الطبيعة الثلجية التى تحيط به من كل جانب، فهو يعيش هناك بالطرف الشمالى الأقصى من الكرة الأرضية، فى طبيعة قاسية لا ترحم ولا تلين، إنه الدب القطبى الذى تكيفت حياته مع البرد القارس فى القارة القطبية الشمالية، إنها حياة الضرورة وليس أسلوب حياة، لكنه يأخذ طريقه فى الاختفاء تحت موطئ قدمه، حيث يصطاد ويقتات، مع قدوم وقت الصيف الحاسم، الذى يهدد بقاءه على قيد الحياة .

وبالتحول السريع والخاطف إلى الجنوب، حيث تستعر السخونة وتخلف لهيبا جحيميًا لا يترك سوى القحط والجفاف الذى يأكل الزرع والضرع، تتناثر جثث الماشية والإبل والحيوانات البرية كالزرافات والغزلان فى القارة الإفريقية، فسخونة الأرض هناك تعتبر واحدة من أشد الكوارث المناخية وطأة وقسوة، خاصة فى منطقة القرن الإفريقى، فحياة البشر هناك صارت رهينة بدبيب هذه الحيوانات وبقائها حية، فهى تشكل مصدرا اقتصاديا أساسيا يعين الأفارقة، خاصة الرعاة منهم، على مصاعب الحياة .

صارت التغيرات المناخية تفرض «معيشة الضرورة» فى صراع محموم من أجل البقاء يخوضه كثير من الكائنات الحية وعدد كبير من البشر، بعد أن كانوا ينعمون برفاهية الحياة .

التغير المناخى يفرض «معيشة الضرورة» على البشر والحيوانات

انتشار المجاعات بسبب القحط فى القرن الإفريقى

الدببة القطبية الشمالية ظلت تحظى دائما بالاحترام الفائق من جانب الناس منذ مئات السنين، على حد قول الباحث الحكومى فى حياة الدب القطبى منذ زمن طويل، ستيف أمستبروب، والذى يعمل الآن عالما رئيسيا بمؤسسة الدب القطبى الدولية، الذى أضاف أن هناك شيئا ما مميزا وخاصا يتعلق بالدببة القطبية .

ويشير العلماء والمدافعون عن حقوق الحيوان للدببة القطبية ككائنات مهددة على قائمة الأنواع المعرضة للخطر، وذك كعلامة تحذير بيضاء ساخنة لباقى الكوكب، فى الوقت الذى يلتقى فيه زعماء العالم فى مدينة جلاسجو الأسكتلندية لمحاولة حشد الجهود لكبح جماح التغير المناخى، الذى يعتبر شبحا مخيفا يخيم على الدببة القطبية .

واعتادت رئيسة برنامج البيئة بالأمم المتحدة، إنجر أندريسون، أن تقود اتحادا دوليا من أجل الحفاظ على الطبيعة، والذى يقوم بمراقبة وتصنيف الأنواع التى تعانى من أزمات، حيث تتساءل: «هل نريد حقا أن نكون الجيل الذى رأى نهاية قدرة شىء (كائن فخيم) مثل الدب القطبى على البقاء على قيد الحياة؟ ».

ويتعرض جليد البحر القطبى الشمالى- مياه المحيط المتجمدة- إلى الانكماش أثناء فصل الصيف، حيث ترتفع الحرارة، حسبما نقل تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن العلماء قولهم فى هذا الصدد، والذين أكدوا أن هذا الجليد يتكون مرة ثانية فى فصل الشتاء الطويل، متساءلين: كم هو القدر الذى ينكمش عندما تبدأ سخونة الكرة الأرضية فى عملها، فكلما زاد انكماش جليد البحر فى الصيف، صارت المساحة التى يشغلها الجليد «أكثر ضيقا ».

وقالت الباحثة بجامعة مانيتوبا، جوليين سترويف، إن فصول الصيف بدون جليد البحر أمر محتوم، وهو ما يتفق معها فيه كثير من الخبراء .

فى حين يعد العالم السابق بوكالة ناسا، وليد عبدالعاطى، والذى يعتبر الآن أحد كبار الباحثين فى شؤون البيئة بجامعة كولورادو الأمريكية، أحد هؤلاء الخبراء، قال إنه شىء ما لم تعرفه الحضارة الإنسانية على الإطلاق، فالأمر أشبه بالإمساك بمطرقة ضخمة للنظام المناخى، ومن ثم تقوم بفعل شىء هائل حياله .

وأكد التقرير أن ارتفاع درجة السخونة فى المحيطات والهواء قائمة بالفعل، كما لو كانت قطار شحن متحركا، لذا فلا مناص فى أن تشهد الكرة الأرضية فى القريب العاجل صيفا مصحوبا بأقل من مليون كيلومتر مربع من جليد البحر مبعثرا فى شراذم ثلجية صغيرة عبر القارة القطبية الشمالية .

وفى هذا الصدد، وجه مدير المركز الوطنى لمعلومات الثلج والجليد، مارك سيريز، السؤال الكبير، وهو: متى ستبدو القارة القطبية الشمالية مثل المحيط الأزرق؟ .

وهو ما رد عليه الخبراء بأنه سوف يكون فى مطلع الثلاثينيات من القرن الحالى، أو على أرجح الاحتمالات فى الأربعينيات، لكنه سوف يظهر كذلك بكل تأكيد فى الخمسينيات .

بينما أكد العالم بجامعة ألاسكا، جون والش، أن القارة القطبية الشمالية شهدت «السخونة» على نحو أسرع من باقى العالم بمقدار الضعفين، مشيرا إلى أنها تعرضت للسخونة أسرع من باقى العالم بثلاثة أضعاف .

وأرجع العلماء ذلك بسبب ما يسمى «التضخيم القطبى الشمالى»، حيث يعكس الثلج الأبيض فى القارة، الحرارة بالضرورة، وعندما يذوب، فإن البحر العميق يمتص المزيد من الحرارة، مما يعمل على تسخين المحيطات بمزيد من السرعة .

وأشار التقرير إلى أن هناك 19 نوعا مختلف من الدببة القطبية فى القارة القطبية الشمالية، وكل منها يختلف قليلا عن الآخر، وبعضها يواجه أزمة حقيقية، خاصة الأنواع التى تعيش فى أقصى جنوب القارة، بينما تقترب الأنواع الأخرى بشكل كبير من الاستقرار، غير أن بقاءها على قيد الحياة من مكان إلى مكان يرتبط بقوة بجليد البحر .

وقالت عالمة الأحياء البحرية كرستين لايدر بجامعة واشنطن، والتى قامت بدراسة الدببة القطبية فى «خليج بافين»، عندما تذهب إلى القارة القطبية، وترى ما يحدث هناك بعينى رأسك، فإنك تشعر بالاكتئاب، فانكماش جليد البحر يعنى انكماش الدببة القطبية حرفيا .

وقال أمستبروب إن الدببة القطبية تخرج فى فصل الصيف إلى الصيد والأكل، فهى تعمل على زيادة وزنها كى يعينها فى فصل الشتاء، ومن ثم فهى تفضل المناطق المغطاة أكثر من النصف بالجليد، لأنها أكثر جدوى فى الصيد وتوفيرا للغذاء، فكلما زاد الجليد، كلما تمكنت من الحركة، وتصبح أكثر قدرة على تناول الطعام، فهى كانت تستمتع بالتهام حيوانات الفقمة و«الفظ» ذات الأنياب الطويلة .

وأضاف أن ذكور الدببة كانت ضخمة، بينما كانت الإناث تتناسل بشكل منتظم وكانت الأشبال الصغيرة تتعايش جيدا فى فترة الثمانينيات من القرن الماضى، وكانت كلها تبدو بصحة جيدة، منبها إلى إنه مع انحسار وفقد الجليد، لم تعد الدببة على ما يرام، وزادت نسب النفوق بين الأشبال الصغيرة قبل مرور السنة الأولى من ميلادها .

ولفت التقرير إلى أن الدببة القطبية هى ثدييات برية تكيفت مع البحر، ولكن الحيوانات التى تأكلها مثل الفقمة و«الفظ» حيوانات بحرية فى معظم الأحوال، ومن ثم فإن الدببة تبلى بلاء حسنا عندما تتمكن من الصيد فى المياه الضحلة، والتى تكون قريبة من اليابسة .

وهو ما علق عليه أمستبروب قائلا: «عندما يوجد جليد البحر على المياه القريبة من الشاطئ، فإن الدببة القطبية تستطيع استغلال الفرصة السانحة»، مستدركا بأن الجليد تراجع فى السنوات الأخيرة بعيدا عن الشاطئ فى معظم فصول الصيف، مما أرغم الدببة على الانجراف على الجليد فى المياه العميقة، فى عمق يصل، فى بعض الأحيان، إلى ميل، فى مكان خال من الفرائس التى تقتات عليها .

وتحدث التقرير عن المستقبل، حتى مع تلاقى زعماء العالم فى أسكتلندا لمحاولة تصعيد الجهود الرامية إلى كبح التغير المناخى، فإن العلماء الذى يراقبون حركة جليد البحر ويشاهدون الدببة القطبية يعلمون أن السخونة الشديدة تفعل فعلها دون كلل .

ونبه إلى أن هناك فرصة، إذا نجح المفاوضون، وصار كل شىء على ما يرام، فى أن يرى العالم مرة أخرى قارة قطبية شمالية غنية بجليد البحر فى فصل الصيف، وذلك بحلول فصل الصيف فى أواخر ذلك القرن أو القرن الثانى والعشرين، وفقا للخبراء .

ولكن الباب يظل مغلقا حتى ذلك الحين، لذا فإن الأمل يذوب أيضا، حسبما قالت تويلا مون، إحدى العلماء بالمركز الوطنى لبيانات الثلج والجليد .

الجفاف يهدد الزراعات والحيوانات ويشكل حلقة فى سلسلة الصدمات المناخية فى إفريقيا

نفوق الحيوانات يهدد الأفارقة فى مصدر رزقهم

فى الجنوب، حيث تستعر السخونة الحقيقية، التى تخلف وراءها الجفاف الذى يأكل الزرع والضرع، تتناثر جثث الماشية النافقة الذابلة، حيث يعتبر الجفاف واحدًا من سلسلة الصدمات المناخية التى ضربت القرن الإفريقى .

فبينما يجتمع قادة العالم فى قمة المناخ العالمية لمعالجة الأزمة، يشاهد الرعاة حيواناتهم المحببة إلى قلوبهم تعانى نقص المياه والطعام، حيث يقول يوسف عبدالله إنه فقد 40 رأسًا من الماعز، مضيفًا: «إذا ماتت فإننا نموت جميعًا ».

وأعلنت حكومة كينيا وقوع كارثة وطنية فى 10 من مقاطعاتها، البالغ عددها 47 مقاطعة، فى حين تقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليونى شخص يعانون من انعدام شديد فى الأمن الغذائى .

بينما يحذر المراقبون من تصاعد حدة التوترات بين المجتمعات مع تحرك الناس لمسافات أبعد بحثًا عن الماء والغذاء .

ونقل تقرير آخر منفصل نشرته «أسوشيتد برس» عن الخبراء تحذيرهم من أن تلك الصدمات المناخية سوف تضحى «أكثر شيوعًا» فى جميع أنحاء قارة إفريقيا التى تساهم بأقل قدر فى ظاهرة الاحتباس الحرارى، غير أنها مع ذلك سوف تعانى أكثر من غيرها من بلدان العالم. وقال مدير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية فى شرق إفريقيا، وركينيه جيبيهو، أثناء افتتاحه مركزًا إقليميًا للإنذار المبكر للمناخ فى العاصمة الكينية نيروبى، إن «إفريقيا تتعرض لتهديد كبير من تغير المناخ، رغم أنها مسؤولة فى الوقت الراهن عن قدر ضئيل من إجمالى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية»، منبهًا بأن القارة مسؤولة عن 4٪ فقط من الانبعاثات العالمية. وكان أوهورو كينياتا من بين القادة الأفارقة الذين تحدثوا فى قمة المناخ العالمية، حيث حثوا على مزيد من الاهتمام ودعم مالى بمليارات الدولارات للقارة الإفريقية .