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مصرع وإصابة 20 فى بسوهاج والشرقية

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مصرع وإصابة 20 فى حوادث بسوهاج والشرقية مصرع وإصابة 20 فى بسوهاج والشرقية

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لقى شخص مصرعه وأصيب 19 آخرون بإصابات وكدمات وسحجات متفرقة فى سير متفرقة بمحافظتى سوهاج والشرقية .

تحررت محاضر بكل واقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، بعد نقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج .

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارات بالحوادث، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية إلى أماكن البلاغات، وتبين من المعاينة والفحص أن الحادث الأول بمركز أخميم وقع على الطريق الصحراوى الشرقى بالكيلو 40 بدائرة المركز، وأثناء سير سيارة ملاكى قيادة شعبان. أ. م «36 سنة- سائق»، اختلت عجلة القيادة فى يده نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيمن، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق، وقد نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة، وإصابة 4 أشخاص آخرين يقيمون بدائرة قسم أول مدينة سوهاج، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من مستقلى السيارة، وتم نقل الجثة والرابع إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وباقى المصابين إلى مستشفى سوهاج العام .

وفى مركز المنشأة، تبين أنه أثناء سير سيارة «ميكروباص» قيادة إسلام. م. أ «27 سنة - سائق» على الطريق الزراعى الغربى، اختلت عجلة القيادة فى يده واصطدم من الخلف بسيارة «نصف نقل» قيادة توماس. ج. ش «25 سنة - سائق»، ونتج عن الحادث إصابة كل من: قائد السيارة الأولى بجروح بالوجه وفروة الرأس، و4 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى، ومستشفى سوهاج العام .

وفى مركز طهطا، تبين أنه أثناء سير سيارة «نقل» قيادة رأفت. ع. ع «26 سنة» اختلت عجلة القيادة فى يده واصطدم بدراجة بخارية «دون لوحات معدنية» قيادة على. م. م «19 سنة – طالب»، وقد نتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومرافقه، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وتحررت بالحوادث الثلاثة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق .

وفى الشرقية، أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب مينى باص على طريق هرية الجديد بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب مينى باص على طريق هرية الجديد أمام مقابر كفر عبدالعزيز، والذى أسفر عن إصابة ٩ أشخاص بإصابات متنوعة .

تم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات .

المصرى اليوم

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