«التضامن الاجتماعى» تعلن تسهيل إجراءات «كفالة الأطفال كريمى النسب»

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دعَت وزارة التضامن الاجتماعى الأسر الكافلة إلى استخراج بطاقة الأسر البديلة الجديد، وأعلنت عن تسهيل إجراءات كفالة الأطفال كريمى النسب فى أسر «شبه طبيعية» لتوفر لهم بيئة أسرية تُوليهم الاهتمام والرعاية، وتماشيًا مع سياسة الدولة فى تطبيق سياسة الشمول المالى .

وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الإجراءات تتضمن ملء نموذج استخراج بطاقة الأسر البديلة الجديد المُسجلة عليه بياناتها الأساسية تأمينًا لهم ولأطفالهم، والذى يتم بموجبه تقديم تسهيلات عديدة للتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بدلًا من التعامل بعقد رعاية طفل بنظام الأسر البديلة الكافلة، وتقوم الأسرة البديلة الكافلة بسداد مبلغ 200 جنيه على رقم الحساب «21812»، التابع لبنك ناصر الاجتماعى فرع القاهرة، باسم الأسر البديلة الكافلة أو من خلال الدفع الفورى للحساب ذاته .

ووجّهت «القباج» مديريات التضامن الاجتماعى وجميع دُور الأيتام بضرورة دعم منظومة الأسر البديلة التى يتم تطويرها فى الوقت الحالى، وأن يتم تسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التى تقدمت بطلب الكفالة وأنهت الإجراءات الخاصة بالكفالة باعتبارها أحد البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال، فضلًا عن التوجيه بضرورة إجراء بحث حالة دقيق للأسر لتقصِّى أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التى طلبت كفالة الأطفال، وملاءمة البيئة الأسرية الآمنة والمستقرة .