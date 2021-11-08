أخبار عاجلة

إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
حمزة الجمل يكشف كواليس تعيينه مديرا فنيا للإسماعيلي لمدة 24 ساعة -
طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية -
انفجار عنيف يهز تل أبيب الإسرائيلية.. وصافرات الإنذار تدوي (فيديو) -
إبراهيم حسن: منتخب الجزائر أصبح «مرعبا» تحت قيادة بلماضي -
«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«أكرمنا يا رب».. أمل رزق تعلن خضوع ابنتها لمى كتكت لعملية جراحية

Print
«أكرمنا يا رب».. أمل رزق تعلن خضوع ابنتها لمى كتكت لعملية جراحية «أكرمنا يا رب».. أمل رزق تعلن خضوع ابنتها لمى كتكت لعملية جراحية

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت الفنانة أمل رزق، تعرض ابنتها لمى كتكت لوعكة صحية تسببت في خضوعها لعملية جراحية في أحد المستشفيات.

ونشرت «رزق»، صورة لابنتها وهي على فراش المرض داخل المستشفى، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وعلقت عليها: «اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، بنت عمري داخلة العمليات بعد ساعتين أكرمنا يا رب».

يذكر أن لمى كتكت من الوجوه الشابة التي سطع نجمها في الماراثون الرمضاني، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في العديد من الأعمال منها «جمال الحريم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر

خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم

خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم