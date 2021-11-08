«أكرمنا يا رب».. أمل رزق تعلن خضوع ابنتها لمى كتكت لعملية جراحية

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أعلنت الفنانة أمل رزق، تعرض ابنتها لمى كتكت لوعكة صحية تسببت في خضوعها لعملية جراحية في أحد المستشفيات.

ونشرت «رزق»، صورة لابنتها وهي على فراش المرض داخل المستشفى، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وعلقت عليها: «اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، بنت عمري داخلة العمليات بعد ساعتين أكرمنا يا رب».

يذكر أن لمى كتكت من الوجوه الشابة التي سطع نجمها في الماراثون الرمضاني، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في العديد من الأعمال منها «جمال الحريم».