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الهند تعلن مقتل صياد بنيران البحرية الباكستانية

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الهند تعلن مقتل صياد بنيران البحرية الباكستانية الهند تعلن مقتل صياد بنيران البحرية الباكستانية

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أعلنت وسائل إعلام هندية أن صيادا قتل وأصيب آخر بنيران البحرية الباكستانية التي استهدفت قاربهما قبالة سواحل ولاية كوجارات غربي الهند.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية سونيل جوشي: «كان على متن القارب مجموعه من 7 أشخاص وأصيب صياد آخر بالحادث، وتم نقله إلى المستشفى».

ونقلت قناة «NDTV» عن أحد المصادر: «تعتزم الهند إثارة هذا الحادث عبر القنوات الدبلوماسية.. لقد أخذنا هذا الحادث على محمل الجد، وسنناقش هذه المسألة دبلوماسيا مع الجانب الباكستاني.. هذه القضية قيد التحقيق وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب».

ويقوم خفر السواحل في كل من الهند وباكستان باحتجاز الصيادين بانتظام لدخولهم بشكل غير قانوني إلى المياه الإقليمية المجاورة، ويكمن أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو عدم اليقين بشأن الحدود البحرية بين البلدان في بحر العرب، بالإضافة إلى أن قوارب الصيد لا تحتوي في كثير من الأحيان على معدات تسمح بتحديد المواقع بدقة.

المصرى اليوم

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