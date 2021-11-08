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«الشمس» تقدم «ليالي سيد درويش» ضمن المواجهة والتجوال

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«الشمس» تقدم «ليالي سيد درويش» ضمن المواجهة والتجوال «الشمس» تقدم «ليالي سيد درويش» ضمن المواجهة والتجوال

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قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح ان عرض «ليالي سيد درويش» من إنتاج الفرقة بدأ ليلته الأولى بمحافظة الإسماعيلية بقصر ثقافة الاسماعيلية، وذلك ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة التجوال تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عيد الدايم وزير الثقافة، وهو المشروع الذي يقدمه البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار وتنفذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الداخلية، محافظة العربية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، كان العرض بحضور نائب محافظ الاسماعيلية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وسط حضور جماهيري كبير.

يذكر ان «ليالي سيد درويش» يقدم مجموعة من اغنيات فنان الشعب سيد درويش بآداء فناني فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقدم العرض حتى الأربعاء المقبل بالمجان، وهذه المرة شارك أولياء أمور الفنانين في آداء العرض لأول مرة.

«ليالي سيد درويش» غناء أشرقت يوسف، نادين محمد، فرح محمد، نيرة عصام، فاتينات، ميري مجدي، رحمة ممدوح، أحمد محمد، عمر حمادة، شهد محمود، لما، يمنى محمود، كريم محمد سعد، محمد عادل، موسيقى من العازفين من المكفوفين، محمود، حازم، جلال فتدريب واشراف دكتور محسن صادق.

المصرى اليوم

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