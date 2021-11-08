بايدن يعلق على محاولة اغتيال الكاظمي: «يجب محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي»

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علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، على الهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الليلة الماضية.

جاء ذلك في بيان أصدره البيت الأبيض على لسان بايدن، والذي وصف الهجوم على منزل الكاظمي بالعمل الإرهابي، معبرا عن إدانته الشديدة للهجوم ومؤكدا على ضرورة محاسبة مرتكبيه.

وأضاف بايدن في البيان: «أشعر بالارتياح لعدم إصابة رئيس الوزراء بأذى، ويجب محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي على الدولة العراقية».

وتابع: «أصدرت تعليماتي إلى فريق الأمن القومي الخاص بي لتقديم كل المساعدة المناسبة لقوات الأمن العراقية أثناء قيامهم بالتحقيق في هذا الهجوم وتحديد المسؤولين عنه».

وأشاد بايدن بدعوة رئيس الوزراء العراقي إلى الهدوء وضبط النفس والحوار لحماية مؤسسات الدولة وتعزيز الديمقراطية في البلاد، في أعقاب الهجوم.

من جانبه أعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، محاولة اغتياله عملاً جباناً، فيما أكد أن الحكومة تعرف المنفذين وستلاحقهم.

وقال الكاظمي في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بحسب بيان صادر عن مكتبه تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) «تعرض منزلي الليلة الماضية لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر، وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبر عن إرادة العراقيين».

وأضاف «منعنا انزلاق العراق في حرب إقليمية، وتمّكنا من العبور بالبلد إلى بر الأمان، هناك من يحاول أن يعبث بأمن العراق ويريدها دولة عصابات، ونحن نريد بناء دولة».

وتوعد المتورطين قائلاً «سنلاحق الذين ارتكبوا جريمة الأمس، نعرفهم جيداً وسنكشفهم، وسوف تصل يد العدالة إلى قتلة الشهيد العقيد نبراس فرمان ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي».

وتابع «جئنا لخدمة أبناء شعبنا، وهناك من يريد أن يختطف العراق، لكننا لن نسمح له بأن ينال من العراق، فالعراق أكبر من أي محاولات لتقزيمه، وكذلك لن يكون عرضة لمغامرات طائشة؛ لأنه يمتلك شعباً واعياً وإرثاً حضارياً عميقاً».

وأضاف «بلدنا يمر بتحديات عديدة ليست وليدة اليوم ولا نتاج هذه الحكومة، وتمكّنا من تفكيك وحل الأزمات الاقتصادية والصحية، وتجاوزنا أزمة انهيار أسعار النفط، والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة».

وتابع «نجحنا في ‏تلبية مطلب الشعب والمرجعية والمتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة، ووفرنا كل ما طلبته المفوضية، ونتائج الانتخابات والشكاوى والطعون ليست من اختصاص الحكومة، إنما واجبنا انصب على توفير الأمور المالية والأمنية لإجراء الانتخابات».

وأردف «حاربنا الفساد ولن نتوقف عن ملاحقة الفاسدين، ولن نسمح بأي توسط لهؤلاء، ولن يفلتوا من العدالة».

وأكد «أمرنا بفتح التحقيق الفوري في الأحداث التي حصلت مع المحتجين أمام المنطقة الخضراء يوم الجمعة، وسنضع أي متجاوز خلف القضبان ونقدمه للعدالة؛ لأننا لا نفرق بين العراقيين».

وختم بالقول «أود أن أقدم كل الشكر والاعتزاز والامتنان إلى كل أصحاب الفخامة والسيادة والسمو من قادة وزعماء المنطقة والعالم الذين اتصلوا أو أرسلوا رسائل أو أصدروا مواقف تتضامن مع الدولة العراقية، وأشكر كل القوى السياسية التي عبرت عن دعمها لمفهوم الدولة إزاء اللا دولة، وأكدت أن عمر الدولة العراقية طويل وأن أعمار دعاة اللا دولة والفوضى قصير».

وتعرض رئيس الوزراء العراقي تعرض فجر الأحد، لمحاولة اغتيال فاشلة عبر استهداف طائرة مسيرة مفخخة لمنزله في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.