«أعمال منافية للآداب وجثة في الترعة».. مصدر أمني يكشف تفاصيل مقتل رضيعة سوهاج

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كشف مصدر أمني تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الصبية باستدراج طفلة وحملها والانصراف من أمام منزلها بمحافظة سوهاج.

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (صبيان- مقيمان بدائرة مركز البلينا بسوهاج)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث اتفقا على اختطاف المجنى عليها وأضاف أحدهما بتوجهه أمام مسكنها، وحاول استدراجها إلا أنها لم تلبى ذلك، فقام بحملها والانصراف بها مسرعاً من المكان «كما ظهر بمقطع الفيديو»، وتقابل مع الثانى بإحدى المناطق الزراعية، وقاما بالإتيان بأفعال منافية للآداب بالطفلة، وإلقائها عقب ذلك بأحد المصارف المائية وبإرشادهما تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من إنتشال جثة المجنى عليها،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.