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قال قائد قوات الدعم السريع السودانية، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، إن قرارات القائد العام للقوات المسلحة جاءت «لتصحيح مسار الثورة والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة البلاد».

وأضاف قائد قوات الدعم السريع السودانية في خطاب له اليوم الاثنين: «القوات النظامية حريصة على أمن وسلامة المواطنين وستعمل جنبًا إلى جنب الشعب لتحقيق مطالب الثورة».

وتابع حميدتي: «نؤكد التزامنا الصارم بالتحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في وتشكيل الحكومة المدنية المستقلة دون وصاية من أحد».

وشدد على أن المكون العسكري «ملتزم بالتحويل الديمقراطي».