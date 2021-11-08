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عاجل | ضم كتابات عدل 5 مناطق

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عاجل | ضم كتابات عدل 5 مناطق عاجل | ضم كتابات عدل 5 مناطق
‏أصدر وزير العدل وليد الصمعاني قرارا بدمج عدد من كتابات العدل في 5 مناطق بالمملكة، ونص القرار على أنه بناء على الصلاحيات المخولة نظاما وبناء على المادة الثالثة من نظام التوثيق المتضمنة بأن يكون إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها وإلغائها بقرار وزير العدل.. وبناء على الدراسة المعدة من اللجنة المشكلة، ولما تقتضيه مصلحة العمل تم ضم عدد من كتابات العدل، وذلك على النحو التالي:

01 جازان

ضم كتابة عدل الطوال إلى صامطة

الريث إلى بيش

هروب إلى صبيا

الحرث إلى احد المسارحة

02 عسير

بني عمرو إلى النماص

تنومة إلى النماص

الأمواه إلى خميس مشيط

الحرجة إلى سراة عبيدة

البرك إلى محايل عسير

المجاردة إلى محايل عسير

03 نجران

بدر الجنوب إلى نجران

04 الجوف

صوير إلى سكاكا

05 حائل

تربة حائل إلى بقعاء

الشملي إلى الحائط

الغزالة إلى حائل

السليمي إلى الحائط


الوطن السعودية

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