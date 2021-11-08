أكثر من 200 جولة رقابية لمتابعة قاعات الأفراح بالطائف.. "سبق" تستعرضها

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بتوجيه من أمين المحافظة لمتابعة التزامها بتدابير واحترازات "كورونا"

بتوجيه من أمين محافظة الطائف، الدكتور أحمد القثامي، نفَّذت "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" ممثلة في البلديات الفرعية جولات على قاعات الأفراح والمناسبات خلال الأسبوع الفائت، بما فيه الإجازة المدرسية المطولة؛ وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورصدت مخالفات عدة؛ تم بموجبها اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

"سبق" تستعرض تلك المخالفات، وما تم إغلاقه من قاعات مخالفة للتعليمات والإجراءات الاحترازية وفق بيان من الأمانة، ورد "سبق".

وكانت "بلدية جنوب الطائف" قد قامت بعدد من الجولات، تمثلت في 28 جولة، شملت 4 قاعات، فيما كانت قاعات أخرى مغلقة، لم تُقَم بها أي مناسبة. أما "بلدية غرب الطائف" فكانت قد نفَّذت 35 جولة، شملت 13 قاعة أفراح، كانت 3 منها يُقام بها مناسبات، وتم تغريم واحدة من تلك القاعات بعد إغلاقها لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.

أما "بلدية السيل الكبير" فقد نفذت 30 جولة على المحال التجارية، أما فيما يخص قصور الأفراح فيوجد في نطاق البلدية قصر واحد، تم الوقوف عليه، وإشعاره بأهمية تطبيق البروتوكول الخاص بقصور الأفراح. فيما نفّذت "بلدية الهدا الفرعية" 25 جولة، وبلغ عدد الجولات على قاعات الأفراح سبع جولات، وكانت جميع قاعات الأفراح مغلقة.

وبلغت جولات "بلدية عشيرة" شمال الطائف 82 جولة، وجاء عدد الجولات على قاعات الأفراح بـ12 جولة، في حين تم رصد مخالفتين، تمثلتا في عدم ارتداء الكمامات للعاملين بالقاعات.

أما "بلدية السيل الصغير" فقد تم الوقوف خلال 48 ساعة في الإجازة المدرسية المطولة الفائتة على عدد 11 قاعة أفراح، منها قاعتا أفراح ملتزمتان بالاشتراطات، وعدد 6 قاعات أفراح تم إغلاقها لملاحظات عدة، أبرزها عدم وجود ترخيص، كما تم رصد 4 مخالفات، تمثلت في عدم التقيد بلبس الكمامات خلال جولة المراقبين على محال الصحة العامة، كما نفذت بلدية "شمال الطائف الفرعية" 40 زيارة رقابية عبر منصة "ممتثل"، إضافة للوقوف على المنطقة الصناعية.

وفيما يتعلق بقاعات الأفراح فتم طباعة البروتوكولات الخاصة بها من قِبل المراقبين بالفترة المسائية، وتم توزيعها على القاعات لنشر الوعي، ورفع مستوى التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأخيرًا قامت إدارة الخدمات ببلدية قيا جنوب شرقي الطائف بمشاركة أمنية بجولات ميدانية على قاعات الأفراح بالمركز؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتواصل البلديات الفرعية والمرتبطة بأمانة الطائف جولاتها على قاعات الأفراح والمناسبات على وجه الخصوص؛ لمتابعة تطبيق تلك القاعات الإجراءات الاحترازية دون التهاون في تغريم المخالفين لتلك التعليمات.