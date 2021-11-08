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بـ الفستان الأصفر.. كارول سماحة تحتفل بمشاهدات «يا شباب يا بنات»

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بـ الفستان الأصفر.. كارول سماحة تحتفل بمشاهدات «يا شباب يا بنات» بـ الفستان الأصفر.. كارول سماحة تحتفل بمشاهدات «يا شباب يا بنات»

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احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بتخطى أغنيتها الجديد «يا شباب يا بنات» حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب» خلال أسبوعين.

ونشرت سماحة صورها عبر خاصية الاستورى بصفحتها الشخصية على «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «يا شباب يا بنات.. 4 ملايين مشاهد اليوم على يوتيوب».

يذكر أن أغنية «يا شباب يا بنات» من كلمات سليم عساف، وألحان سليم عساف، وتوزيع ألكسندر ميسكيان، إنتاج شركة لايف ستوديوز، وإخراج بتول عرفة.

كانت كارول سماحة طرحت مؤخرا النسخة الفرنسية من أغنية Bon Voyage، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات كارول سماحة والسورية كاملة خير، وألحان الفرنسى يان بيرى، وتوزيع دى جى يوسف.

المصرى اليوم

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