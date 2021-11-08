"برد" كثيف يحول النماص رُقعة بيضاء ويهبط بالحرارة إلى 4 درجات مئوية

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دفع بالسكان والزوار وهواة الطقس إلى الخروج للاستمتاع بالمشاهد الجميلة

شهدت محافظة النماص شمال منطقة عسير مساء البارحة، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد هبطت بدرجة الحرارة إلى 4 درجات مئوية ودفعت الحالة الجوية عديد السكان والزوار إلى الخروج للاستمتاع بالمشاهد الجميلة لكثافة البرد الذي غطى أرجاء من المحافظة ودفع بمحبي وعشاق الأمطار إلى التوافد على المكان لرصد تلك الحالة.

وعملت الجهات المختصة على تكثيف الجهود والانتشار بامتداد الطرقات لتحذير قائدي المركبات ومباشرة أي حالات طارئة قد ترد لا سمح الله.