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متحور "هيهي".. تعرَّف على الوباء الجديد الذي تصدَّر محركات البحث

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متحور "هيهي".. تعرَّف على الوباء الجديد الذي تصدَّر محركات البحث متحور "هيهي".. تعرَّف على الوباء الجديد الذي تصدَّر محركات البحث
السلطات الصينية اعتبرته الأخطر وأغلقت مدينة "هيهي" بالكامل

متحور

الحقيقة التي تتأكد كل يوم أن نهاية ليست قريبًا، خاصة مع ظهور متحورات جديدة للفيروس الذي أنهك العالم خلال العامَيْن الماضيَيْن، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، ظهر مؤخرًا متحور جديد، أُطلق عليه اسم "هيهي"، وتصدَّر محركات البحث على غوغل أملاً في معرفة المزيد عن هذا المتحور الجديد، وهل هو أخطر من سابقَيْه أم سيكون ضيفًا خفيفًا؟

وأعلنت الصين أمس الأحد ظهور متحور جديد لكورونا، عُرف بـ"متحور هيهي" نسبة لإحدى المدن الصينية التي ظهر بها بمقاطعة "خي لونغ غيانغ" بشرق شمال البلاد. وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى أن السلطات اعتبرته أخطر متحور جديد يهدد الشعب الصيني في الشتاء؛ ما أدى إلى غلق مدينة هيهي الصينية بالكامل.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة في : "ليس هناك أي تطور خطير في أنواع الحالات أو شدتها"، مشددًا على أن "التحورات في فيروس كورونا الأخير ليس كما يتردد أنها قوية".

ونقلت "بوابة الأهرام" المصرية عن الطبيب أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، تأكيده أن "متحور هيهي" حتى الآن قيد الدراسة، لا أحد يعرف قدرته على الفتك أو الانتشار، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تقوم بتصنيف أي متحور جديد بأنه مثير للاهتمام "لكن حتى الآن لم يُظهر مدى قدرته على الفتك والانتشار كتصنيف دلتا".

ولفت إلى أن "متحور دلتا متحور شديد، وهو الفيروس السائد".

وأكد الحداد أن "المتحورات كافة التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة ظهرت واختفت مثل (متحور- مو، المتحور الشرس)، وهناك أكثر من نوع للمتحورات ظهرت الفترة الماضية واختفت".

وأوضح الحداد أن "الدراسات كافة التي أُجريت على متحور هيهي محدودة، ولا أحد يعرف ما مدى قدرته على الفتك والانتشار؟".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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